Эксперт по гастротуризму назвал Россию «пивной страной»

Напиток конкурирует с вином и обходит его по уровню потребления на душу населения. Одновременно наблюдается рост числа продаж спиртного из винограда до 2% в год. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Попович. «Потребление вина по годам достаточно стабильно, есть небольшой рост. Главное, что каждый год 1–1,5–2% в зависимости от того, как складывается жизнь, у нас объёмы потребления вина не падают, а даже немного растут. Это успокаивает. Главный конкурент вина — это, безусловно, пиво. Пиво у нас сегодня очень крепко. Мы, безусловно, являемся пивной страной по количеству пива, выпиваемого на душу населения, — 60 литров. В то время как вина и винодельческой продукции, будем говорить некреплёной, в лучшем случае — литров семь. Молодёжь так или иначе к чему-то придёт. Надо, чтобы она пришла не к пиву, а вину». Ранее Попович констатировал устойчиво низкий уровень потребления алкоголя среди молодёжи. Люди начинают пить больше спиртного «по мере взросления», в частности, «сознательно приходят» к вину.