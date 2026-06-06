Кому из россиян стоит опасаться хантавируса

Хантавирусом в России чаще всего заражаются мужчины, особенно те, чья работа или хобби связаны с природой. Как рассказала РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова, массовые случаи заболевания регистрируют у мужчин, чья профессиональная деятельность проходит в природной зоне, где обитают дикие грызуны. В зоне повышенного риска также охотники и рыбаки.

Эксперт объясняет: многие не используют дезинфицирующие средства для обеззараживания воды, берут ее для приготовления еды, чистки рыбы и тем самым повышают риск заражения. Источником инфекции становятся дикие грызуны из семейств мышиных и хомяковых. Возбудитель попадает во внешнюю среду с калом, мочой и слюной.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека погибли.

Ранее Юлия Минакова рассказала о распространении хантавируса на территории России. По словам специалиста, заболевание носит эндемичный характер в регионах Поволжья, а местные медики выработали эффективные подходы к его лечению. Эксперт уточнила, что в России хантавирусная инфекция обычно проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Наибольшее число случаев фиксируют в следующих субъектах: Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Самарская область, Ульяновская область. Минакова сравнила хантавирус с хроническим описторхозом, который типичен для Западной Сибири: оба заболевания хорошо знакомы врачам соответствующих регионов. Благодаря этому медики способны оперативно поставить диагноз — сначала на основании клинической картины, а затем подтвердить его лабораторными методами. После этого пациентам назначают противовирусную и посиндромную терапию. В результате большинство заболевших успешно выздоравливают.