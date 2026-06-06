Названа лучшая ягода для здоровья сосудов

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о полезных свойствах жимолости и противопоказаниях к ее употреблению.

Как пишет Sputnik, темно-фиолетовый цвет ягоды говорит о высоком содержании полифенолов и антоцианов, которые защищают клетки от окислительного стресса. Жимолость богата витамином С, калием, марганцем, пищевыми волокнами, органическими кислотами и флавоноидами, что благотворно влияет на метаболизм. Кроме того, полифенольные соединения помогают регулировать воспалительные процессы и улучшают функцию сосудистой стенки, поэтому ягода служит хорошим дополнением для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Разаренова отметила, что жимолость нормализует работу кишечника, укрепляет иммунитет и благодаря низкой калорийности полезна тем, кто борется с лишним весом. Однако у ягоды есть и противопоказания.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», арбузы и дыни богаты калием и каротиноидами, поэтому дают мягкий лимфодренажный эффект, являясь идеальным десертом от отёков.