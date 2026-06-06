Оториноларинголог объяснил, почему нельзя подавлять чихание

Многие пытаются удержать чих, особенно в общественном месте, но врачи категорически не рекомендуют это делать. Оториноларинголог, фониатр Светлана Марнова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, к каким серьёзным последствиям может привести подавление этого естественного защитного рефлекса.

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По словам эксперта, чихание в большинстве случаев безопасно, однако осложнения становятся реальными, если сознательно «зажимать» чих, перекрывая рот и нос.

Какие риски возникают:

перфорация (разрыв) барабанной перепонки;

носовые кровотечения;

кровоизлияния в конъюнктиву;

обострение синуситов и отитов;

подкожная эмфизема шеи;

пневмомедиастинум;

в крайне редких случаях — разрывы глотки или трахеи.

Особое внимание врач уделила повреждению барабанной перепонки. При попытке чихнуть «в себя» создаётся резкий скачок давления в носоглотке и евстахиевой трубе, давление передаётся на среднее ухо, и перепонка может не выдержать. Симптомы разрыва — внезапная острая боль, заложенность, шум в ухе и снижение слуха.

«В моей практике был пациент с травматической перфорацией барабанной перепонки, возникшей сразу после форсированного чихания с зажатым носом», — поделилась Светлана Марнова.

Врач рекомендует не подавлять чих за счёт герметичного перекрытия рта и носа. Безопаснее повернуться, прикрыть лицо салфеткой или сгибом локтя и позволить воздуху выйти естественным путём. Это снижает риск баротравмы уха и других осложнений.