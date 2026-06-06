Как перестать храпеть без лекарств

Бороться с храпом можно в домашних условиях, начав с положения тела во сне. Отоларинголог Дмитрий Горин объяснил, какие привычки помогут вернуть тихое дыхание без обращения к врачу.

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин в интервью РИА "Новости" рассказал, что храп часто возникает из-за расслабления мышц языка и мягкого неба. Главная рекомендация эксперта – спать на боку, а не на спине. Чтобы закрепить привычку, он советует пришить к пижаме или футболке небольшой резиновый шарик: он создаст дискомфорт при переворачивании на спину и заставит человека вернуться в правильное положение.

Второй важный фактор – лишний вес. Избыточная жировая ткань в области шеи механически сужает дыхательные пути, пояснил врач. Также он рекомендует отказаться от алкоголя и седативных препаратов за 3–4 часа до сна: они усиливают мышечную релаксацию. Снизить интенсивность храпа помогает нормализация режима сна, борьба с переутомлением и использование увлажнителя воздуха.

Если человек простыл или у него аллергия, то в течение трех-пяти дней можно промывать нос солевыми растворами или применять сосудосуживающие капли, пишет 360.ru.