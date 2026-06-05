Невролог объяснил, что нужно делать, если болит спина

Спина болит не из-за возраста: неожиданные причины и быстрые решения
Болевые ощущения в спине, как в главном стержне нашего организма, не просто портят настроение, а полностью нарушают порядок жизни и зачастую проявляются внезапно и остро. Боль в спине — собирательное понятие, для которого медики находят десятки причин. И точно — возраст в этом длинном списке не на первом месте.
В России болезни костно-мышечной системы входят в число массовых: в 2024 году их диагностировали у 21,7 млн человек, и они стали одной из ведущих причин временной нетрудоспособности. Вот неполный список нарушений, которые вызывают болевые ощущения в спине:
- дорсопатия — широкое понятие, объединяющее группу заболеваний позвоночника и окружающих его тканей, главным симптомом которых является боль;
- люмбаго — синоним острой, внезапной боли в пояснице (в народе — «прострел»);
- люмбалгия — длительная, ноющая боль в поясничном отделе;
- радикулопатия — защемление или воспаление нервных корешков, отдающее болью в спину и конечности;
- спондилез / остеохондроз — частые диагнозы-синонимы, которые пациенты используют для описания дегенеративных изменений, вызывающих боль.
Спина часто болит не «от старости», а от режима, в котором тело часами находится в одной позе — перед компьютером, за школьной партой и т.п. Парадокс XXI века: час пилатеса не всегда способен компенсировать десять часов в позе креветки перед ноутбуком. Если к вечеру хочется лечь на пол и больше не вставать — возможно, проблема не в позвоночнике, а в организации рабочего места.
Очень хорошо с острой болью в спине знакомы автолюбители и профессионалы — после нескольких часов за рулем из водительского кресла приходится вылезать, как из инвалидного. Было такое?
Невролог Александр Ткачев рекомендует воспринимать рабочий день как марафон маленьких движений. Главные правила просты: монитор должен находиться на уровне глаз, стопы полностью стоять на полу, а локти лежать на столе примерно под углом 90 градусов. Каждые 45-60 минут полезно вставать хотя бы на пару минут, пройтись по комнате или сделать несколько круговых движений плечами.
Есть и несколько элементарных лайфхаков:
- разговаривайте по телефону стоя;
- поставьте принтер или корзину для бумаг в другом конце комнаты;
- держите бутылку воды подальше от рабочего места — повод лишний раз пройтись;
- часть переписки проводите во время прогулки;
- меняйте положение тела чаще, чем аватарку в соцсетях.
Кстати, идея работать стоя вовсе не нова. Известно, что писатель Эрнест Хемингуэй в последние годы предпочитал писать стоя за высоким импровизированным столом. Биографы связывают эту привычку с последствиями старой травмы ноги и стремлением меньше сидеть во время работы.
Остеопат Елена Скляр предупреждает:
«Привычка спать на животе вредна для шеи и поясницы. В такой позе позвонки находятся в скрученном состоянии всю ночь. Оптимально спать на спине или на боку. Если вы спите на боку, следите, чтобы подушка заполняла промежуток между плечом и головой — тогда позвоночник остается прямым».
Если боль не острая, когда нужно обратиться к врачу
Проблема в том, что ноющая поясница — это не всегда история про позвоночник. К специфическим причинам относятся также боль, «отдающая» от почек, аорты или других органов. Эндокринные заболевания иногда маскируются под банальную боль в костях и мышцах, поэтому болевые ощущения в спине могут иметь очень разную и не всегда мышечную природу. Так проявляют себя и больные почки, и гормональные нарушения сферы женского здоровья. Исследователи Госпиталя университета Йедителе (Стамбул) утверждают, что женский организм часто уязвим к болям в спине из-за гормональных факторов — беременность, контрацептивы, эстроген в период менопаузы. Щитовидная железа, например, при гипотиреозе дает не только усталость и лишний вес, но и ноющие боли в мышцах спины. А недавнее открытие ученых из Университета Джонса Хопкинса показало: паратиреоидный гормон напрямую влияет на хроническую боль в пояснице. Так или иначе, пренебрегать сигналами и стоически терпеть боль ни в коем случае нельзя.
Для начала проведите несложный тест. Ответьте «да» или «нет».
- Боль усиливается после 1-2 часов за компьютером и заметно стихает после ходьбы или разминки?
- Вам тяжелее всего утром после сна в неудобной позе или на мягком матрасе?
- Боль больше похожа на мышечную ломоту, а не на резкий прострел?
- Вы часто сидите, поджав ногу, склонившись к экрану или опираясь только на один бок?
- Спину «тянет» к концу рабочего дня, но ночью нет температуры, слабости и выраженной боли в ноге?
Если в большинстве ответов «да», вероятнее всего, боль связана с перегрузкой мышц, позой и дефицитом движения. Если же боль отдает в ногу, будит ночью, появилась после травмы или сопровождается онемением и температурой, потоотделением и резким изменением коэффициента массы тела — это уже веский повод для посещения врача.