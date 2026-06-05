Невролог объяснил, что нужно делать, если болит спина

Болевые ощущения в спине, как в главном стержне нашего организма, не просто портят настроение, а полностью нарушают порядок жизни и зачастую проявляются внезапно и остро. Боль в спине — собирательное понятие, для которого медики находят десятки причин. И точно — возраст в этом длинном списке не на первом месте.

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В России болезни костно-мышечной системы входят в число массовых: в 2024 году их диагностировали у 21,7 млн человек, и они стали одной из ведущих причин временной нетрудоспособности. Вот неполный список нарушений, которые вызывают болевые ощущения в спине:

дорсопатия — широкое понятие, объединяющее группу заболеваний позвоночника и окружающих его тканей, главным симптомом которых является боль;

— широкое понятие, объединяющее группу заболеваний позвоночника и окружающих его тканей, главным симптомом которых является боль; люмбаго — синоним острой, внезапной боли в пояснице (в народе — «прострел»);

— синоним острой, внезапной боли в пояснице (в народе — «прострел»); люмбалгия — длительная, ноющая боль в поясничном отделе;

— длительная, ноющая боль в поясничном отделе; радикулопатия — защемление или воспаление нервных корешков, отдающее болью в спину и конечности;

— защемление или воспаление нервных корешков, отдающее болью в спину и конечности; спондилез / остеохондроз — частые диагнозы-синонимы, которые пациенты используют для описания дегенеративных изменений, вызывающих боль.

Спина часто болит не «от старости», а от режима, в котором тело часами находится в одной позе — перед компьютером, за школьной партой и т.п. Парадокс XXI века: час пилатеса не всегда способен компенсировать десять часов в позе креветки перед ноутбуком. Если к вечеру хочется лечь на пол и больше не вставать — возможно, проблема не в позвоночнике, а в организации рабочего места.

Очень хорошо с острой болью в спине знакомы автолюбители и профессионалы — после нескольких часов за рулем из водительского кресла приходится вылезать, как из инвалидного. Было такое?

Невролог Александр Ткачев рекомендует воспринимать рабочий день как марафон маленьких движений. Главные правила просты: монитор должен находиться на уровне глаз, стопы полностью стоять на полу, а локти лежать на столе примерно под углом 90 градусов. Каждые 45-60 минут полезно вставать хотя бы на пару минут, пройтись по комнате или сделать несколько круговых движений плечами.

Есть и несколько элементарных лайфхаков:

разговаривайте по телефону стоя;

поставьте принтер или корзину для бумаг в другом конце комнаты;

держите бутылку воды подальше от рабочего места — повод лишний раз пройтись;

часть переписки проводите во время прогулки;

меняйте положение тела чаще, чем аватарку в соцсетях.

Кстати, идея работать стоя вовсе не нова. Известно, что писатель Эрнест Хемингуэй в последние годы предпочитал писать стоя за высоким импровизированным столом. Биографы связывают эту привычку с последствиями старой травмы ноги и стремлением меньше сидеть во время работы.

Остеопат Елена Скляр предупреждает:

«Привычка спать на животе вредна для шеи и поясницы. В такой позе позвонки находятся в скрученном состоянии всю ночь. Оптимально спать на спине или на боку. Если вы спите на боку, следите, чтобы подушка заполняла промежуток между плечом и головой — тогда позвоночник остается прямым».

Если боль не острая, когда нужно обратиться к врачу

Проблема в том, что ноющая поясница — это не всегда история про позвоночник. К специфическим причинам относятся также боль, «отдающая» от почек, аорты или других органов. Эндокринные заболевания иногда маскируются под банальную боль в костях и мышцах, поэтому болевые ощущения в спине могут иметь очень разную и не всегда мышечную природу. Так проявляют себя и больные почки, и гормональные нарушения сферы женского здоровья. Исследователи Госпиталя университета Йедителе (Стамбул) утверждают, что женский организм часто уязвим к болям в спине из-за гормональных факторов — беременность, контрацептивы, эстроген в период менопаузы. Щитовидная железа, например, при гипотиреозе дает не только усталость и лишний вес, но и ноющие боли в мышцах спины. А недавнее открытие ученых из Университета Джонса Хопкинса показало: паратиреоидный гормон напрямую влияет на хроническую боль в пояснице. Так или иначе, пренебрегать сигналами и стоически терпеть боль ни в коем случае нельзя.

Для начала проведите несложный тест. Ответьте «да» или «нет».

Боль усиливается после 1-2 часов за компьютером и заметно стихает после ходьбы или разминки?

Вам тяжелее всего утром после сна в неудобной позе или на мягком матрасе?

Боль больше похожа на мышечную ломоту, а не на резкий прострел?

Вы часто сидите, поджав ногу, склонившись к экрану или опираясь только на один бок?

Спину «тянет» к концу рабочего дня, но ночью нет температуры, слабости и выраженной боли в ноге?

Если в большинстве ответов «да», вероятнее всего, боль связана с перегрузкой мышц, позой и дефицитом движения. Если же боль отдает в ногу, будит ночью, появилась после травмы или сопровождается онемением и температурой, потоотделением и резким изменением коэффициента массы тела — это уже веский повод для посещения врача.