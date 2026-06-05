Диетолог развеял миф о пользе кваса

Чрезмерное употребление кваса может навредить здоровью. Вопреки представлению о том, что этот напиток полезен, чаще всего он представляет из себя сахарный сироп с дрожжами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и диетолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Светлана Филатова.

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По ее словам, от кваса стоит отказаться при подагре, поскольку в нем содержатся пурины, которые могут усугубить течение болезни. Этот напиток также содержит злаки, дрожжи и продукты брожения, поэтому он опасен для аллергиков. В квасе содержится много сахара, поэтому даже для здоровых людей его регулярное употребление — это прямой путь к отрицательным метаболическим изменениям.

«Если вы все же не можете отказаться от кваса, домашний вариант — более предпочтительная альтернатива. Натуральный квас в умеренных количествах (1 стакан в день) может улучшить микрофлору кишечника благодаря живым культурам брожения, а также укрепить нервную систему из-за высокой концентрации витаминов группы B. При изготовлении обязательно контролируйте крепость продукта, поскольку, чем дольше бродит квас и чем больше сахара вы добавляете, тем выше в нем градус. Держать такой натуральный напиток важно исключительно в холодильнике не более 3–5 дней. Пить его лучше после еды, чтобы избежать резкого скачка сахара и брожения в желудке», — посоветовала врач.

По мнению эксперта, лучше всего в жару заменить квас обычной водой.

«Базовая формула для здорового взрослого человека: 30 мл чистой воды на 1 кг идеальной массы тела в сутки. В условиях летней жары, интенсивных тренировок или лихорадки эта норма возрастает до 40–50 мл на килограмм веса, так как организм теряет влагу через пот и дыхание для терморегуляции. Важно отметить, что супы, чай, кофе и тем более сладкий квас в этот объем не входят, поскольку требуют от пищеварительной системы работы по расщеплению», — заявила она.

Как отметила врач, промышленный квас — это жидкий десерт с высоким гликемическим индексом и дрожжевой основой. Он «закисляет» организм, перегружает поджелудочную железу и провоцирует набор веса.