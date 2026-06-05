Стало известно, можно ли контролировать давление не только с помощью таблеток

Артериальное давление можно контролировать не только с помощью таблеток, утверждает кардиолог Ирина Васильева. В своем Telegram-канале она раскрыла гипертоникам неожиданный способ держать показатели тонометра в норме.

© Lenta.ru

Васильева призвала людей с гипертонией тщательно следить за здоровьем зубов и десен.

«Очаги хронической инфекции во рту поддерживают высокий уровень провоспалительных цитокинов в крови. Это затрудняет контроль артериальной гипертензии и ухудшает чувствительность тканей к инсулину», — предупредила она.

Кроме того, хронический пародонтит — открытые ворота для инфекции, добавила доктор. Бактерии из воспаленных карманов десен легко попадают в кровоток, повреждают сосуды и становятся причиной системного воспаления в организме. В результате ускоряется рост атеросклеротических бляшек и существенно повышается риск инфаркта и инсульта, подчеркнула Васильева. Еще одним тяжелым последствием плохой гигиены полости рта она назвала воспаление клапанов сердца.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. Для этого, по ее словам, необходимо регулярно двигаться.