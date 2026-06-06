Всего 30 минут в день: как японская ходьба помогает сбросить лишний вес

В Сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения: якобы можно сбросить до 10 килограммов веса без диет, тяжелых тренировок в зале и пресловутой нормы в 10 тысяч шагов. Что такое японская ходьба и действительно ли она помогает похудеть быстро и без вреда для здоровья, разбиралась «Вечерняя Москва».

Что такое японская ходьба

Для японской ходьбы необходимо придерживаться нужного темпа:

три минуты идти быстрым шагом;

три минуты — обычным;

повторить этот цикл пять раз.

Таким образом, человек получает около 30 минут тренировки. За это время, как показало исследование, жиры сгорают до 40 процентов эффективнее, чем при обычном беге. Этого эффекта удается достичь за счет чередования ускорения и отдыха. Ученые утверждают, что японская ходьба легко переносится человеком, сохраняет комфортную, минимальную нагрузку на суставы и при этом поддерживает сердце, нормализует давление, приводит тело в тонус.

Эффективность японской ходьбы

Спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что японская ходьба по своей сути близка к кардиореспираторной нагрузке.

— С точки зрения физиологии воздействие на кардиореспираторную систему на протяжении более 20 минут помогает «подтянуть» сердце, сжечь жир и улучшить состояние здоровья в целом, — сообщил эксперт. — Будет ли японская ходьба работать? Да. Потому что предлагаемый метод дает 30 минут кардионагрузки с интервальным характером. Любой системный подход, вне зависимости от того, как мы его назовем.

Польза для здоровья

По словам врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, японская ходьба, как и другие виды активности, полезна для здоровья.

— Движение человека при любом состоянии сердца и в любом возрасте полезно. Вопрос только в переносимости и возможностях. То есть если человек может переносить такие нагрузки — замечательно. Если ему тяжело, мы сокращаем их длительность на какой-то промежуток времени. Если становится легче, то время нагрузки можно увеличить, — объяснил специалист.

Когда человек остается без нагрузки, его сердце становится слабее, предупредил кардиолог.

— Если так, то в дальнейшем сердце может не выдержать малейшей перегрузки. В то же время, если человек занимается японской ходьбой или любой другой нагрузкой, орган тренируется и лучше справляется с нагрузками, — добавил Кондрахин.

Можно ли быстро сбросить 10 килограммов при японской ходьбе

Что же касается «быстрого похудения на 10 килограммов» благодаря японской ходьбе, спортивный физиолог Скрипник уточнил, что во многом результат зависит от стартового избыточного веса:

— Человеку, который весит 130–150 килограммов, значительно проще избавиться от 10 килограммов, чем тому, кто весит 60. Чем больше лишнего веса, тем легче он «поддается» при равных условиях обмена веществ и гормонального фона.

Однако нельзя утверждать, что только благодаря японской ходьбе можно получить конкретный результат, подчеркнул тренер:

— Предположим, этого метода начнет придерживаться человек весом 100 килограммов. На фоне усталости он будет чувствовать повышенный голод, который будет перекрывать калориями. Да, из плюсов таких тренировок — у человека улучшится тонус мышц и ускорится обмен веществ. Но без комплексного подхода вряд ли он увидит на весах заветные цифры.

Если человек решил заняться своим здоровьем и снизить вес, для чего начал ходить, то для достижения результата ему обязательно нужен комплексный подход. Вместе с началом регулярных тренировок ему следует пересмотреть свое питание, и тогда он сможет добиться не только улучшения самочувствия, но и снижения веса, заверил Скрипник.

А что по шагам?

Несмотря на очевидные плюсы, нельзя называть японскую ходьбу каким-то чудодейственным способом тренировки и снижения веса, и не стоит считать, что она лучше других занятий. Также некорректно сравнивать ее с полноценной тренировкой в зале, потому что ходьба относится только к одному виду нагрузки, считает тренер.

— Также сравнивать японскую ходьбу с рекомендацией о 10 тысячах шагов в день я бы не стал. Во-первых, 10 тысяч шагов — это маркетинговая история. Актуальные рекомендации по количеству шагов в день — от четырех до семи тысяч. Во-вторых, физическая активность должна быть разнообразной. С точки зрения физиологии подход японской ходьбы более привлекателен, — добавил физиолог.

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