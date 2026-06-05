Голикова ответила, сколько выявлено заболеваний во время диспансеризации

По итогам 2025 года диспансеризацию прошли 100 млн россиян, в том числе 49 млн граждан трудоспособного возраста. Всего во время нее было выявлено почти 31 млн заболеваний. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Было выявлено почти 31 миллион заболеваний, в том числе на ранней стадии — четыре миллиона», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что 70% заболеваний при отсутствии лечения в дальнейшем могли привести к смертности и инвалидизации людей.

По ее словам, современная диагностика позволяет выявлять также предриски заболеваний. Благодаря этому отсрочить развитие некоторых патологий можно как минимум на 15 лет для пациентов в возрасте 26-45 лет.