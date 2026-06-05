Врач напомнил о правилах купания в водоемах в летний период

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с RT напомнил правила купания в водоёмах на фоне сообщений синоптиков о потеплении в Москве.

«Мы ориентируемся не на температуру окружающего воздуха, а на температуру воды. Есть люди, которые и в +14 °C с удовольствием купаются, и которые прекрасно купаются в Балтике, хотя она, мягко говоря, прохладная. Это зависит от особенностей организма, тренированности и так далее... В целом у берега, там, где мелко, будет достаточно окунуться, не заплывая сильно далеко», — отметил специалист.

Врач акцентировал внимание на том, что невероятно важно выбирать водоём, разрешённый для купания.

«То есть соответствующие контролирующие органы должны сообщить о том, в каких конкретных местах купаться можно и в Москве, и в других городах. Регулярно выходят такие бюллетени», — пояснил Водовозов.

Ещё один важный момент, по его словам, касается изучения дна водоёма.

«В пределах тех площадей и расстояний, где вы собираетесь купаться, пройдите и проверьте дно. Мало ли там, камни, бутылки или ещё что-то в этом роде. Особенно не рекомендуется в неизвестном месте нырять. Знаменитая «травма ныряльщика» — это перелом шейных позвонков из-за того, что человек неправильно ныряет там, где слишком мелко, или ныряет и «ловит» корягу, арматуру, камень и так далее», — заключил терапевт.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти зонах отдыха в Москве.