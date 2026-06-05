Мастер чайных церемоний раскрыл секрет, как отказаться от спиртного

Россиянам рассказали, может ли чай помочь отказаться от алкоголя.

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Поклонники чая уверены: некоторые сорта могут расслаблять, дарить ощущение легкости и даже вызывать состояние, которое называют "чайным опьянением". Может ли этот напиток на самом деле заменить алкоголь, рассказал мастер чайных церемоний Игорь Михелев.

По словам Михелева, чай действительно может стать хорошей альтернативой спиртному для некоторых людей, но дело тут не столько в составе напитка.

– Чай может помогать тем, кто пытается отказаться от алкоголя, благодаря ритуальности процесса. Когда человек заваривает чай, использует красивую посуду, уделяет время самому процессу, это создает эмоциональное удовлетворение и помогает переключить внимание. Здесь механизм ближе к медитации, чем к употреблению алкоголя, – пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что слишком большое количество крепко заваренного напитка тоже может привести к неприятным ощущениям. По его словам, есть такое понятие, как сильное "чайное опьянение". Если переборщить с крепким чаем, могут появиться головокружение, тошнота и слабость. Некоторые сравнивают это состояние с легким похмельем. Но это скорее редкий случай, чем норма. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".