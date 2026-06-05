Кому опасно бегать утром при недосыпе

Владимир Ковальзон заявил НСН, что кофе и физическая нагрузка бодрят, если в целом человек спит достаточно.

Бегать рано утром может быть опасно для организма, для этого человек должен быть полностью здоровым и натренированным, заявил НСН сомнолог Владимир Ковальзон.

Глава Сбербанка Герман Греф в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ рассказал про свою утреннюю рутину: подъем в 5:30, час чтения, потом спорт. Он рассказал, что бегает на улице в любую погоду и говорит, что это помогает компенсировать недосып. Ковальзон предупредил, что такая схема подойдет не всем.

«Это его личная особенность, это не каждому дано. У него, видимо, натренированный организм, поэтому бег его бодрит. Но это не каждому дано, нужно понимать. Пожилым такое делать нельзя, потому что утром возможен подскок давления. Для не очень здоровых людей это тоже опасно. Для Грефа это подходящий режим, но это особенность такая, каждому посоветовать это не могу. Такой вариант подходит здоровым и моложавым, Греф очень моложавый. Молодым и спортивным можно так делать», - объяснил он.

Также он раскрыл, почему не получится компенсировать весь недосып.