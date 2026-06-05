Как сделать прогулку полезнее

Прогулка принесет больше пользы, если добавить утяжеление, считает врач-физиолог Мэтью Уэлч. Способ сделать ходьбу полезнее он назвал изданию HuffPost.

По словам специалиста, речь идет о рюкинге, то есть ходьбе с утяжеленным рюкзаком. Уэлч объяснила, что такой подход помогает превратить обычную прогулку в сочетание кардионагрузки и силовой работы, что полезно для сердца, мышц и осанки.

Уэлч добавил, что даже небольшой вес способен усилить пользу от обычной прогулки.

«Это упражнение с низкой нагрузкой, основанное на военной подготовке, где важна выносливость и перенос тяжелого снаряжения», — заявил он.

Врач также подчеркнул, что начинать стоит постепенно, чтобы не перегрузить организм. Для старта достаточно легкого рюкзака и короткой дистанции.

Ранее врач Бренда Лау заявила, что сильные мышцы являются залогом здорового старения. Также она посоветовала избегать необходимости долго сидеть на одном месте без движения.