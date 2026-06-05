Можно ли компенсировать недостаток отдыха на выходных

Долгое время золотым стандартом здорового образа жизни считался строгий режим сна, когда человек ложился и вставал в одно и то же время, даже в выходные. Однако новое исследование ученых из Университета Цинхуа поставило под сомнение это правило. Выяснилось, что привычка отсыпаться после периода с недостатком сна может не только помочь восстановить силы, но и снизить риск преждевременной смерти. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, что же полезнее для организма.

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По его словам, если человек годами спит по четыре–пять часов в сутки и надеется «догнать» сон на выходных, то компенсация не возымеет желаемого действия.

— В таком случае организм находится в состоянии постоянного стресса, когнитивные функции снижаются, а риски для здоровья накапливаются. Вылечить такой дефицит сна двумя днями отдыха невозможно, — сказал он.

Однако компенсация при недосыпе может быть полезна, если недостаток сна был кратковременным, отметил врач.

— Например, это ситуация, когда из-за работы, экзаменов или других форс-мажоров человек мало спал пару ночей. Именно в таких случаях и работает механизм компенсации. Организм получает сигнал о критическом истощении и требует восстановления. Игнорировать этот сигнал — значит подвергать себя дополнительному риску, — пояснил Тарасов.

При этом специалист подчеркнул, что идеальный сценарий для здоровья — это стабильный режим сна.

— Нужно спать от семи до девяти часов каждую ночь, ложиться и вставать в одно и то же время. Это золотой стандарт, который поддерживает циркадные ритмы и гормональный фон в норме, — считает собеседник «ВМ».

Однако жизнь не всегда позволяет следовать идеальному режиму сна. Поэтому самая полезная стратегия — это гибкий подход, который сочетает в себе оба принципа, подчеркнул терапевт.

— Нужно стремиться к стабильному здоровому режиму сна. Но если неделя выдалась тяжелой, и вы спали по пять–шесть часов, позвольте себе поспать подольше в субботу или воскресенье на пару часов. Это позволит компенсировать недостаток сна. Главное — не делать из этого привычку, — заключил эксперт.

Привычка ставить несколько будильников через определенный промежуток времени, чтобы наверняка проснуться утром, может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом «ВМ» рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.