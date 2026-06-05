В чем главная опасность немытых овощей

Овощи, выращенные в огороде, могут содержать личинки опасных насекомых, так как почва — естественная среда обитания для огромного количества патогенов. Об этом рассказала врач-терапевт Алена Юсупова.

© Вечерняя Москва

— Сорвать кукурузу прямо с колхозного поля и съесть ее сырой или сварить без тщательного мытья — еще более рискованная затея. Промышленные посевы щедро обрабатываются пестицидами и химическими удобрениями, остатки которых провоцируют острые токсические отравления с поражением печени, — отметила эксперт.

По словам Юсуповой, немытые овощи или ягоды могут содержать яйца аскарид, токсокар и других гельминтов. Они попадают в землю с экскрементами животных. Помимо этого, на продуктах также оседают бактерии. Патогены способны вызвать тяжелую дизентерию или сальмонеллез, передает РИАМО.

Работа в огороде таит в себе серьезные риски для здоровья. Какими болезнями можно заразиться на участке и как не сорвать спину на грядках, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист, дерматолог, аккредитованный хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина.