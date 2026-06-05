Фитнес-эксперт дала простой совет новичкам по восстановлению после тренировки

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» дала простой совет новичкам по восстановлению после тренировки. По её словам, часто в таком деле встаёт вопрос о том, как сделать всё идеально, но это ошибка. Новичок читает про раскатку на массажных валиках, сложные схемы растяжки, контрастный душ и специальные ритуалы. Начинает казаться, что правильное восстановление — ещё одна отдельная тренировка, на которую тоже нужно найти время и силы.

«Но на самом деле самый мощный и простой способ восстановиться не требует вообще никакого инвентаря. И звучит он очень непривычно для нашего времени. Вам нужно просто лечь спать. Сон — это главный инструмент починки организма. Вы можете использовать самые передовые методики, но, если вы спите по пять часов, тело не будет восстанавливаться. Тренировка только даёт стимул, а сами мышцы, связки и перегруженная нервная система заживают именно в фазе глубокого сна», — сказала эксперт.

Если вы начали давать себе физическую нагрузку, потребность в отдыхе закономерно выросла. И самая частая ошибка новичков кроется в попытке добавить спорт в свою жизнь именно за счёт сна — встать пораньше, чтобы успеть сделать упражнения, а потом весь день бороться с чудовищной усталостью.

Лучшее, что вы можете сделать для своего тела после непривычной нагрузки, это позволить себе лечь в кровать на сорок минут раньше обычного. Грамотное восстановление не должно превращаться в ещё один обязательный пункт списка дел. Иногда самый взрослый и полезный выбор — это просто выключить свет и дать телу возможность спокойно сделать свою работу.

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