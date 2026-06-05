Врач рассказал о пользе езды на велосипеде для здоровья

Врач Кондрахин: езда на велосипеде поможет прокачать мускулатуру
Велосипед является отличным вариантом для повышения уровня физической активности, при этом он не будет давать большую нагрузку на суставы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Например, по сравнению с бегом – это лучший вариант. Нагрузку получают и все группы мышц: сердце, шея, спина, ноги, а также подключаются в работу органы чувств. Это самый физиологический вид спорта», — сказал Кондрахин.
По его словам, велосипед поможет прокачать мускулатуру, а также вовлечь мозг в активную работу, поскольку во время движения нужно фокусировать внимание не только на теле, но и на происходящем вокруг. Такая тренировка положительно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы за счет изменения интенсивности. Для получения положительного эффекта он посоветовал придерживаться интенсивной нагрузки длительностью от 40 до 60 минут в день.
При этом врач посоветовал отказаться от велосипеда людям с травмами колена или голеностопного сустава, тем, у кого есть нарушение мозгового кровообращения, а также пациентам с психическими отклонениями и находящимся в стадии реабилитации.
Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого заявил «Газете.Ru», что езда на велосипеде полезна для людей, у которых есть проблемы с суставами или лишний вес, из-за щадящей нагрузки, поэтому этот вид спорта особенно актуален в послеоперационном периоде.