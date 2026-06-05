Как правильно разминаться перед тренировкой, чтобы избежать травм?

Грамотная подготовка перед физическими нагрузками значительно снижает риск спортивных травм и помогает сохранить силу и подвижность суставов на долгие годы. Специалист рассказал о том, как правильно разминаться, чтобы тренировки приносили пользу, а не вред, и почему системный подход к спорту является залогом активного долголетия.

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Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Минздрава России Таулан Гедиев подчеркнул, что правильная подготовка перед тренировкой выступает важнейшим фактором профилактики повреждений опорно-двигательного аппарата. По словам эксперта, хотя разминка не способна полностью исключить риск травм, она существенно его минимизирует.

Без предварительного разогрева мышцы и связки остаются менее эластичными, из-за чего человек хуже контролирует свои движения. Постепенная подготовка разогревает ткани, улучшает координацию и задействует мышцы-стабилизаторы. Спортивная медицина подтверждает: грамотный подход к разминке особенно эффективно снижает частоту перегрузочных повреждений в беге и игровых видах спорта.

Оптимальная разминка должна занимать от 10 до 15 минут и носить активный характер. Рекомендуется начинать с общего разогрева, например, с легкой ходьбы или бега, чтобы повысить пульс и почувствовать легкое тепло в теле. Следующим этапом должны стать динамические движения в суставах и мягкая активная растяжка. Эксперт обращает внимание на то, что перед основной нагрузкой предпочтительнее использовать именно динамическую растяжку, избегая длительного статического удержания позы в одном положении. Завершать разминку следует упражнениями, имитирующими движения предстоящей тренировки, чтобы мышцы и связки заранее включились в работу. Главным ориентиром готовности тела к нагрузке служит исчезновение ощущения скованности и легкое согревание мышц.

Регулярные тренировки без травм создают фундамент для сохранения физической силы выносливости в любом возрасте. Сама по себе разминка не делает человека сильнее, однако она позволяет организму безопасно адаптироваться к стабильным нагрузкам. Это поддерживает тонус мышц, сохраняет подвижность суставов и координацию, напрямую замедляя естественное возрастное снижение силы. Люди, которые годами занимаются спортом дозированно и уделяют должное внимание профилактике повреждений, значительно дольше остаются в отличной физической форме.

Спорт действительно способен продлить период активной жизни, но только при условии осознанного подхода. Чтобы тренировки были безопасными и эффективными, необходимо заниматься регулярно, не пропускать этап разминки и увеличивать объемы нагрузок плавно.