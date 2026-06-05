Нутрициолог рассказал, как питаться в дни тренировок, если цель — похудеть

Главное правило питания в дни тренировок для похудения: тренировка помогает увеличить расход энергии, но снижение веса всё равно зависит от общего дефицита калорий за день и неделю.

«Нельзя после 30 минут бега — есть всё, что не прибито. Перед тренировкой важно не уходить в крайности. Тренироваться на полный желудок тяжело: может появиться дискомфорт, тяжесть, изжога, тошнота. Но и выходить на пробежку совсем голодным тоже не всегда хорошая идея: может упасть работоспособность, появиться слабость, раздражительность и желание после тренировки съесть половину холодильника», — сообщил «Свободной Прессе» нутрициолог Максим Синёв.

Если речь о ходьбе, особенно умеренной, строгих правил почти нет. Лёгкую прогулку можно делать и после еды, и натощак, если человеку комфортно. После плотного приёма пищи лучше подождать хотя бы 40–60 минут. Если это быстрая ходьба или длительная прогулка, удобнее поесть за 1,5–2 часа до неё.

«С бегом чуть строже. Оптимально есть за 2–3 часа до пробежки, если это полноценный приём пищи: например, крупа, картофель, макароны, хлеб, нежирное мясо, рыба, яйца, творог, овощи. Перед тренировкой лучше не перегружать рацион жирной и очень объёмной пищей: она дольше переваривается и может мешать движению. Если времени мало, за 30–60 минут можно сделать небольшой перекус: банан, йогурт, тост, фрукт», - сообщил нутрициолог.

Ранее фитнес-эксперт сказала, как питаться при тренировках для снижения веса.