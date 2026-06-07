Нутрициолог рассказал, как правильно худеть

При похудении с помощью диеты и физической активности не обязательно «страдать», главное - дефицит калорий.

«После тренировки не обязательно срочно бежать за шейкером чтобы закрыть “белково-углеводное окно”. Для похудения важнее общий рацион за день. Но если после занятия человек долго не ест, потом часто возникает сильный голод и переедание вечером. Поэтому в течение 1-2 часов после тренировки лучше запланировать нормальный приём пищи: белок, сложные углеводы, овощи и немного жиров. Например: рыба с картофелем и салатом, омлет с хлебом и овощами, творог с фруктами, курица с крупой», — сообщил «Свободной Прессе» нутрициолог Максим Синёв.

Отдельно стоит сказать про тренировки натощак. Они не дают особого преимущества для похудения, если калорийность за день одинаковая.

«Да, во время такой тренировки организм может использовать больше жиров как источник энергии, но это не значит, что жира на теле уйдёт больше. Итог решает баланс энергии. Если человеку комфортно ходить или легко бегать утром до завтрака, то почему нет. Если кружится голова, падает темп и потом тянет переесть — стоит пересмотреть режим. Лучшее время суток для тренировки — то, которое человек может соблюдать регулярно. Утром удобно тем, кто хочет «закрыть задачу» до работы. Днём или вечером многим легче тренироваться по самочувствию и силе. Для похудения принципиальной разницы нет: жир не знает, что на часах 7:00 или 19:00. Гораздо важнее регулярность».

На практике мы приходим к следующему, отметил нутрициолог: ходьбу можно ставить почти в любое время, особенно после еды — это даже помогает увеличить ежедневную активность. Бег лучше планировать не сразу после плотного приёма пищи, а через 2–3 часа.