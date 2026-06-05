Кардиолог посоветовала добавить полезный продукт к завтраку

Кардиолог Сара Александер посоветовала добавить к завтраку авокадо. О пользе этого продукта для сердца она рассказала Daily Mirror.

Специалист отметила, что авокадо способствует снижению уровня холестерина и помогает поддерживать нормальное артериальное давление. По данным исследований, люди, съедавшие не менее двух порций продукта в неделю, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ишемической болезнью сердца.

Врач отметила, что полезные свойства авокадо объясняются содержанием в нем растительных стеролов. Это вещество снижает уровень холестерина и таким образом помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в мякоти этого плода присутствуют антиоксиданты, витамин Е и другие ценные микро- и макронутриенты, которые поддерживают здоровье сосудов.

Еще одним преимуществом фрукта Александер назвала высокое содержание клетчатки. Половина авокадо обеспечивает около четверти рекомендуемой суточной нормы пищевых волокон. Также в нем больше калия, чем в банане, что помогает организму противостоять негативному влиянию избытка соли на давление.

Ранее диетолог Тара Шмидт посоветовала женщинам старшего возраста добавить в рацион фасоль и сою. По ее словам, эти продукты помогают контролировать артериальное давление и богаты полезными микроэлементами.