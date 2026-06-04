Названа идеальная температура для крепкого сна

Высокая температура в спальне ухудшает качество ночного отдыха. Идеальным показателем считаются показатели +21…+22℃, но некоторым людям комфортно спится даже при +17℃. Об этом NEWS.ru рассказал сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

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Тем, у кого дома нет кондиционера, эксперт посоветовал выбирать постельное бельё и подушки с эффектом охлаждения.

«Ты их трогаешь, а они прохладные», — отметил врач.

Также сомнолог предупредил об ошибке, которую многие совершают перед сном. Принимать холодный душ нежелательно — он запускает механизм терморегуляции, который способствует разогреву тела. А вот тёплый душ, напротив, запускает процессы охлаждения и помогает лучше подготовиться ко сну.