Стоматолог объяснил, что на самом деле разрушает ваши зубы

4 июня отмечают Всемирный день борьбы с кариесом. «Вечерняя Москва» узнала, что провоцирует это заболевание и почему полного избавления от него пока не существует.

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Кариес остается одной из самых распространенных стоматологических проблем — с ним сталкиваются и дети, и взрослые. Многие считают, что главные причины заболевания — поедание сладкого и плохая гигиена. Однако стоматолог-хирург, основатель и главный врач частной клиники Вероника Мелехова отмечает: факторов риска гораздо больше.

«Кариес — это не просто "дырка в зубе", а сложный хронический процесс. Одной из главных причин его развития являются бактерии, живущие во рту. Вообще, сами бактерии — это норма. Но многое в их активности зависит от самого пациента — прежде всего насколько качественно он поддерживает гигиену полости рта», — объясняет эксперт.

Среди неочевидных причин кариеса — частое употребление кислых напитков: лимонадов и соков. Они постепенно разрушают эмаль, облегчая проникновение бактерий внутрь. Повышают риск и сухость во рту, ночные перекусы, кислотный рефлюкс, а также некоторые лекарства — например, антигистаминные препараты и антидепрессанты, которые снижают выработку слюны. Имеет значение и генетика: у некоторых людей эмаль от природы тоньше и менее минерализована.

«Бактерии прикрепляются к поверхности зуба и начинают выделять молочную кислоту. Она разрушает эмаль, а затем бактерии проникают глубже — в дентин. Чем хуже гигиена, тем активнее развивается этот процесс», — отмечает Вероника Мелехова.

Дополнительными факторами риска стоматолог называет курение, хронический стресс, дефицит витамина D и кальция, а также чрезмерное использование отбеливающих паст с абразивными компонентами. Негативно влияет и нерегулярное посещение стоматолога для профилактических осмотров. Кроме того, состояние зубов может ухудшаться при несбалансированном питании и недостатке твердой пищи в рационе. Специалист также рекомендует не игнорировать чувствительность зубов и кровоточивость десен, так как эти симптомы могут указывать на проблемы с эмалью и воспалительные процессы. Полностью избавиться от кариеса раз и навсегда невозможно, поскольку это хронический процесс. Даже после удаления пораженной области и установки пломбы риск появления новых очагов сохраняется.

«В кресле стоматолога полностью убирают пораженные ткани и восстанавливают зуб пломбой. Но это не значит, что кариес больше никогда не появится. К сожалению, "прививки" от кариеса не существует», — подчеркивает эксперт.

Возможно, стоматологам просто невыгодно избавить людей от кариеса? Нет, попытки придумать лекарства и вакцины были. И ученые продолжают разрабатывать и тестировать препараты. Но заболевание вызывает целый комплекс микроорганизмов, образующих зубной налет. «Вытравить» их невозможно, потому что полость рта нельзя сделать стерильной — в нее регулярно попадает пища. Практика показала, что микрофлора оперативно приспосабливается к обстоятельствам и уклоняется от воздействия иммунной системы и препаратов.

Однако это не значит, что нужно пускать все на самотек. Деятельность бактерий можно «обуздать». Контролировать заболевание помогает тщательная гигиена полости рта, ограничение в рационе сладкого и кислого, достаточное потребление воды и регулярные визиты к стоматологу.

«Главная профилактическая мера — качественная гигиена полости рта. Это не только зубная щетка, но и зубная нить, ирригатор, межзубные ершики. Важно убирать налет даже из труднодоступных мест», — говорит Вероника Мелехова.

По словам специалиста, профессиональную чистку зубов рекомендуется проходить раз в полгода, а при проблемах с деснами или ортодонтическом лечении — еще чаще.