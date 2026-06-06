В чем неочевидная опасность роллов и смузи

С вредными блюдами большинство людей примерно определились, но нередко неприятности организму могут принести и безобидные и даже считающиеся полезными продукты.

«В эту категорию я бы отнес свежевыжатые соки, которые содержат большое количество свободных сахаров и практически лишены клетчатки, в отличие от свежих фруктов. Разовая порция сахара в одном стакане сока может быть сопоставима с 3 яблоками или апельсинами. Смузи с добавлением сиропов, меда, бананов и сладких фруктов из-за калорийности, которая может быть сопоставима с десертом», — рассказал «Свободной Прессе» врач-гастроэнтеролог Дмитрий Рытько.

Хотя японская кухня пользуется уважением ценителей ЗОЖ, но и с ее блюдами нужно быть осторожными.

«Не очевидно, но суши и роллы тоже попадают в эту категорию из-за майонеза, жирного сливочного сыра, и при частом употреблении, соевого соуса, так как в нем много соли», - отметил врач.

Также, по его словам, напрасно считают безобидными обезжиренные сладкие йогурты – они часто содержат большое количество сахара и различных добавок, что снижает их пользу.