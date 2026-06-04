Врач ответила, о чем могут говорить сильно секущиеся волосы

Если волосы секутся и ломаются прямо у корня — это сигнал, что структура волоса нарушена. Одна из самых частых причин этого — дефицит нутриентов, в частности белков и железа, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог клиники «Атрибьют» Рузиля Ким.

В норме кутикула удерживает волос плотно и эластично, но когда ее чешуйки повреждаются, волос становится хрупким и легко ломается на любом участке, включая самый корень.

«Чаще всего причина — агрессивное внешнее воздействие: термоинструменты (утюжки, плойки, фены), окрашивание и химическая завивка, хлорированная вода в бассейне, солнце, сухой воздух и мороз. Сюда же относятся механические травмы — грубое расчесывание, особенно мокрых волос, острые зубья расчески, растирание полотенцем, тугие прически. Все это постепенно разрушает кутикулу, и волос теряет способность выдерживать даже обычную нагрузку», — рассказала врач.

Если с уходом все в порядке, стоит посмотреть внутрь.

«Строгие диеты с дефицитом микронутриентов, нехватка белка и дефицит железа напрямую влияют на качество волоса, он просто не получает строительного материала. Заболевания щитовидной железы, например гипотериоз, тоже меняют структуру волос, делая их ломкими», — заметила Ким.

Отдельный случай — когда волосы не секутся, а именно обламываются у корня. Это может быть признаком дерматологического заболевания и повод обратиться к врачу.