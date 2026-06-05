Что нужно для профилактики раннего облысения

Корректировка образа жизни поможет в профилактике раннего облысения. Об этом Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

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Он уточнил, что метаболическое здоровье организма играет решающую роль, хотя прямой связи между конкретными продуктами и генетическим облысением нет. По его словам, зачастую восстановить плотность волос помогает пересмотр рациона для предотвращения инсулинорезистентности.

«Существует прямая связь между ранним ожирением и нарушением углеводного обмена. Поскольку основная причина кроется в питании, оно должно быть рациональным — это поможет избежать избыточной массы тела и, как следствие, нарушений углеводного обмена», — подчеркнул Ткачев.

Врач также посоветовал следить за физическим воздействием на волосы, поскольку неправильный метод сушки и использование грубых полотенец могут ухудшить состояние.

Тайваньские исследователи до этого разработали экспериментальную сыворотку от выпадения волос с кофеином, пантенолом и растительными компонентами. В первых испытаниях средство показало заметный эффект: за восемь недель толщина волос у участников увеличилась примерно на 25% по сравнению с группой плацебо.