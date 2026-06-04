Терапевт назвала самые полезные виды активности при гипертонии

Вопреки распространённому мифу, умеренные спортивные нагрузки делают сосуды эластичнее, а не вредят здоровью. Бег, плавание и ходьба полезны при гипертонии, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

«При давлении нельзя нервничать и бегать — такое заблуждение является опасным, — подчеркнула Тен. — Тяжёлая штанга и спринтерский бег под запретом, но спорт — лучшее лекарство от гипертонии».

Врач отметила, что быстрая ходьба по 30 минут в день снижает давление на 5-7 мм рт. ст., плавание расслабляет сосудистый тонус, а дыхательная гимнастика работает эффективнее таблеток на начальной стадии заболевания.

Главный ориентир, по словам терапевта, — самочувствие: «Вы должны немного запыхаться, но не краснеть и не задыхаться».

При гипертонии второй или третьей степени перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.

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