Эндокринолог посоветовала дешевый суперфуд для сердца

Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала россиянам включить в рацион один продукт для профилактики проблем с сердцем и нормализации сна. Этот дешевый суперфуд она назвала в своем Telegram-канале.

Тыквенные семечки, по словам Янг, содержат большое количество магния и цинка, которые важны для иммунитета и гормонального баланса. Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на работу сердца и головного мозга, рассказала врач.

Фитоэстрогены в составе этого продукта помогут женщинам смягчить приливы в период постменопаузы. Кроме того, тыквенные семечки богаты триптофаном — аминокислотой, которая налаживает сон.

«Но не переусердствуйте. Всего 25-30 граммов — это идеальная порция (…) Идеально сырые, нежареные и без соли», — добавила Янг.

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