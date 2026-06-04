В чем опасность жестких крайностей в питании

Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, почему диеты не всегда про здоровье, а главный враг – не булочка, а наша собственная неумеренность.

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В разговоре с "Радио 1" эксперт отметил, что в погоне за стройностью многие готовы вычеркнуть из рациона целые группы продуктов: мясо, углеводы, жиры. Но такие "чистки" – верный признак того, что перед вами сомнительный специалист.

– Если человек рекомендует полностью убрать мясные продукты, углеводы или жиры – это редфлаг. Исключение большого ряда нутриентов из питания – это сразу к врачу. Причём к психиатру для одного, к гастроэнтерологу для другого, – предупредил собеседник СМИ.

Он напомнил фразу Парацельса, которая отлично здесь подходит: "Всё есть яд, всё есть лекарство – важна только дозировка". По словам Пристанского, переедание приводит к ожирению, а дальше – к инфарктам и диабету. Но голодание и жёсткие ограничения тоже не менее вредны. Лучший источник нутриентов, витаминов и микроэлементов – обычная еда, а не БАДы. Из пищи организм получает более полноценные аминокислоты и витамины, да и усваиваются они проще, объяснил эксперт.

Он добавил, что вместо очередной диеты лучше развивать осознанный подход к питанию. Еда никуда не убежит, а здоровые привычки держатся не на запретах на булочки, а на понимании того, как всё устроено.