Как составить летний рацион без вреда для фигуры

Диетолог Говорушко рассказала россиянам, как питаться летом без лишней нагрузки на организм.

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Летом особенно хочется лёгкой и свежей еды, но это вовсе не значит, что нужно отказываться от мяса или питаться одними огурцами. Как подружить сезонные овощи, шашлык и при этом не устроить желудку перегруз? И главное – чем лучше утолять жажду, чтобы не тянуться за вредной газировкой, рассказала специалист по снижению веса Виктория Говорушко в разговоре с "Радио 1".

– Природа не создала несочетаемых продуктов. Мы сами делаем их такими, когда заталкиваем всё в пироги с промышленными консервантами. Летом прекрасно работает связка: шашлык (мясо) и салатик (редиска, огурчики, перец). Рыба на гриле с овощами – пожалуйста! – сказала специалист.

По словам диетолога, холодные супы могут стать отличным вариантом для тех, кто следит за весом. Овощи почти не содержат калорий, а на переваривание некоторых из них организм, наоборот, тратит немало энергии. Но белок из рациона убирать точно нельзя. Захотелось холодного супа – окрошки или свекольника на воде – добавьте туда кусочек мяса. Белок – это строительный материал для организма.

Говорушко также подчеркнула, что холодные газированные напитки лучше заменить обычной водой. Добавьте в неё лимон, листочки мяты или огурец. У воды появится приятный вкус, который никак не скажется на фигуре, подытожила эксперт.