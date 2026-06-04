Как дышать, чтобы подавить чувство голода

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова дала совет, как преодолеть тягу к сладкому или мучному.

«Тяга к сладкому уйдет, если потерпеть 15–20 минут и выпить стакан воды, подышать (на четыре счета вдох, на семь счетов задержка дыхания, на восемь счетов медленный выдох). Это называется "переждать импульс". За это время уровень сахара выравнивается, и ложный голод отступает», – сказала она РИА Новости.

Нутрициолог объяснила, что возникновение тяги к сладкому не всегда знак того, что мозгу не хватает глюкозы.

Ранее «СП» сообщала о том, что Минздрав ввел новый стандарт лечения панических атак.