Пять доступных способов избавиться от косточки на ноге

Вальгусная деформация (выпирающая косточка возле большого пальца ноги) — распространенная проблема, которая вызывает не только эстетический дискомфорт, но и физическую боль. Зачастую шишка травмируется из‑за трения об обувь, покрывается мозолями, воспаляется и со временем увеличивается. Вместе с кинезиологом Надеждой Ромашевой разбираемся в методах лечения вальгусной деформации.

Что такое вальгусная деформация

Выпирающая косточка или вальгусная деформация (Hallux valgus) — это ортопедическое заболевание, при котором большой палец ноги отклоняется в сторону остальных пальцев, а головка первой плюсневой кости формирует выступающую «шишку».

В результате искривления сустава нарушается мышечная функция: развивается или усугубляется плоскостопие, и нагрузка при ходьбе распределяется неравномерно.

Причины

Вальгусная деформация стопы возникает из‑за ослабления мышц и связок стопы. Вот основные причины недуга:

поперечное плоскостопие;

неправильная обувь;

генетика (наследственная предрасположенность);

лишний вес;

нарушения здоровья (остеопороз, артроз, эндокринные заболевания, ревматоидный артрит или подагра);

чрезмерные нагрузки и травмы.

«Самая частая причина — это уплощение поперечного и продольного свода стопы за счет смещения центра тяжести тела с физиологически правильной точки опоры на плюсневые кости. Это может быть следствием частого ношения обуви на высоком каблуке (выше 5 см) или обуви на тонкой плоской подошве. Еще одним фактором образования считаются постуральные нарушения в опорно-двигательном аппарате», — рассказывает Надежда Ромашева.

Метод лечения зависит от стадии и характера заболевания.

Хирургическое лечение

При выраженной деформации, сопровождающейся постоянной болью или затрудняющей ношение обуви, может потребоваться операция (остеотомия).

Безоперационные методы

Консервативные методы лечения помогают снять боль, уменьшить отек и замедлить рост косточки.

Ортопедические стельки

Ортопедические стельки снижают нагрузку на передний отдел стопы. Для лечения и профилактики Hallux valgus травматолог‑ортопед проводит сканирование стоп и выявляет патологию, чтобы изготовить индивидуальные стельки. Они скорректируют положение свода и разгрузят передний отдел стопы.

Межпальцевые перегородки и бандажи

Эти изделия фиксируют палец в правильном положении, предотвращая его отклонение. Ортезы и бандажи особенно эффективны ночью, когда тело расслаблено.

Специальная обувь

Отказ от узких носов и высоких каблуков в пользу широкой и мягкой обуви — важный шаг в лечении. Стоит забыть про каблуки и танкетки. Важно отметить, что полностью плоская подошва также не рекомендуется. Она может спровоцировать плоскостопие и усугубить деформацию.

Лечебные носки

Это удобный и незаметный инструмент в борьбе с вальгусной деформацией. Внешне носки выглядят как обычные, но они поддерживают стопу в анатомически правильном положении, возвращают большой палец в нормальное физиологическое положение.

Физиотерапия и ЛФК

Массаж, гимнастика для укрепления связок стопы и процедуры для снятия воспаления — важные элементы терапии. Лечебная физкультура не устраняет уже сформировавшуюся вальгусную деформацию, но помогает укрепить связки и мышцы стопы и улучшить подвижность.

«При обнаружении у себя или близких выпирающей косточки важно сразу же обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений. В противном случае могут развиться дополнительные проблемы. Например, пяточные шпоры или укорочение ахиллова сухожилия», — предупреждает кинезиолог.

Важно отметить, что решение о методе лечения выпирающей косточки на большом пальце принимается врачом после диагностики патологии, оценки состояния стоп и анализа жалоб пациента. Самолечение может привести к серьезным последствиям для здоровья.