Скрытые аллергены в косметике и еде: на что обращать внимание в первую очередь

Когда речь заходит об аллергии, большинство людей сразу вспоминают клубнику, цитрусовые, пыльцу, арахис или кошачью шерсть. Но на практике самые коварные аллергены часто прячутся в очень неожиданных продуктах, товарах и местах.

© РИА Новости

Человек годами пользуется одним и тем же кремом или покупает привычный продукт, даже не подозревая, что именно он вызывает зуд, покраснение, слезотечение или проблемы с пищеварением. Особенно неприятно, что многие аллергены скрываются под сложными названиями, которые мало что говорят обычному покупателю. Аллерголог Мария Великина рассказала о важных нюансах вопроса.

Отдушки и ароматизаторы

Одни из самых частых виновников аллергических реакций в косметике — парфюмерные композиции. Причем реакцию может вызвать не только синтетическая отдушка, но и натуральные эфирные масла. Лаванда, цитрусовые, корица, мята, роза и десятки других компонентов способны провоцировать раздражение кожи у чувствительных людей. Если кожа склонна к покраснениям, стоит обращать внимание на надписи Fragrance Free или Perfume Free, а не на обещания натурального аромата — обещать можно вообще все, что угодно.

Консерванты

Без консервантов большинство кремов испортилось бы через несколько недель. Проблема в том, что некоторые из них считаются довольно частыми аллергенами. В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на метилизотиазолинон (Methylisothiazolinone), метилхлоризотиазолинон и некоторые формальдегид-высвобождающие консерванты.

«Именно они нередко оказываются причиной контактного дерматита и стойкого раздражения кожи, так что никогда не покупайте косметическое средство просто по совету подружки, блогера или потому, что понравился дизайн упаковки, текстура и аромат. Не поленитесь убедиться, что вы точно понимаете, что написано в составе средства», — советует врач.

Натуральное не всегда означает безопасное

Многие уверены, что аллергию вызывают исключительно химические вещества. На самом деле продукты пчеловодства, экстракты растений и эфирные масла входят в число наиболее известных природных аллергенов. Прополис, мед, ромашка, арника, календула и даже алоэ у некоторых людей способны вызывать реакцию. Поэтому надпись «100% натуральный состав» вообще никак не гарантирует, что средство подойдет абсолютно всем.

Глютен, молоко и соя могут скрываться где угодно

В продуктах питания аллергены далеко не всегда лежат на поверхности. Например, молочный белок может присутствовать в колбасах, соусах, хлебобулочных изделиях и готовых полуфабрикатах. То же самое касается сои, которая часто встречается в составе шоколада, выпечки, готовых блюд и различных добавок.

«Людям с подтвержденной аллергией важно внимательно читать состав полностью, а не ориентироваться только на название продукта. И имейте в виду, очень часто аллергия до поры до времени вообще никак не проявляется, а человек знакомится с ней на фоне резких перемен в организме. У женщин это может случиться после родов, при гормональных изменениях наподобие перименопаузы. Другими словами, если вы дожили до 40 лет, и аллергии не было — вовсе не значит, что она не появится и дальше», — подчеркивает врач.

Красители и усилители вкуса

Если после определенных продуктов регулярно возникают подозрительные симптомы, стоит обратить внимание на пищевые добавки. Наиболее известны в этом плане некоторые искусственные красители и сульфиты. Последние могут содержаться в сухофруктах, вине, некоторых соусах и готовых закусках. У чувствительных людей они способны вызывать головную боль, заложенность носа и другие неприятные реакции. Поэтому чем длиннее и сложнее состав продукта, тем внимательнее стоит его изучать — и никогда не совершать покупку, если хотя бы один ингредиент вам не знаком.