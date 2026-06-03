Правда ли, что аллергии на тополиный пух не существует

Тополиный пух не вызывает аллергии, но время его появления совпадает с цветением множества растений, которые могут вызывать негативные реакции примерно у 30% населения планеты. Об этом сообщила ТАСС ведущий инженер, ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

Беспощадная пыльца. Как бороться с весенней аллергией?

"Если весь июнь человек постоянно кашляет и чихает, принято говорить, что у него аллергия на тополиный пух. Но ни целлюлозные волоконца, ни семена тополя не вызывают аллергической реакции у человека. Дело в том, что тополь "пушит" одновременно с цветением множества других растений, например, одуванчиками, злаковыми, амброзией. Их пыльца осаждается на пористых нитях пуха. Именно они и являются причиной аллергии примерно у 30% людей", - сказала Комбарова корреспонденту ТАСС.

Пух также переносит на себе частицы, в которых могут содержаться бактерии, споры плесневелых грибов и другие вредные для здоровья вещества. Оседая на слизистых оболочках дыхательных путей, они могут вызывать воспаление и инфекции, провоцировать чихание и кашель. В первую очередь, это влияет людей с хроническими заболеваниями легких, а также создает повышенную нагрузку на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

"Помимо этого, пух раздражает нежные слизистые глаз и кожу, из-за чего человек постоянно расчесывает их грязными руками, занося туда стафилококк. Это может привести к различным гнойным воспалениям и конъюктивитам", - добавила она.

Тополиный пух - это чистая целлюлоза в виде тончайших легких волокон, которые хорошо впитывают влагу. Под электронным микроскопом они выглядят как полые трубки с пористыми стенками. Пушинки позволяют семенам улетать от родительского дерева на десятки километров - чем дальше, тем меньше конкуренции за свет и воду и тем выше шанс основать новую колонию в свободном месте.