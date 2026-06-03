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Эксперт Комбарова: аллергии на тополиный пух не существует

ТАССиещё 1

Тополиный пух не вызывает аллергии, но время его появления совпадает с цветением множества растений, которые могут вызывать негативные реакции примерно у 30% населения планеты. Об этом сообщила ТАСС ведущий инженер, ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

Правда ли, что аллергии на тополиный пух не существует
© РИА Новости

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"Если весь июнь человек постоянно кашляет и чихает, принято говорить, что у него аллергия на тополиный пух. Но ни целлюлозные волоконца, ни семена тополя не вызывают аллергической реакции у человека. Дело в том, что тополь "пушит" одновременно с цветением множества других растений, например, одуванчиками, злаковыми, амброзией. Их пыльца осаждается на пористых нитях пуха. Именно они и являются причиной аллергии примерно у 30% людей", - сказала Комбарова корреспонденту ТАСС.

Пух также переносит на себе частицы, в которых могут содержаться бактерии, споры плесневелых грибов и другие вредные для здоровья вещества. Оседая на слизистых оболочках дыхательных путей, они могут вызывать воспаление и инфекции, провоцировать чихание и кашель. В первую очередь, это влияет людей с хроническими заболеваниями легких, а также создает повышенную нагрузку на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

"Помимо этого, пух раздражает нежные слизистые глаз и кожу, из-за чего человек постоянно расчесывает их грязными руками, занося туда стафилококк. Это может привести к различным гнойным воспалениям и конъюктивитам", - добавила она.

Тополиный пух - это чистая целлюлоза в виде тончайших легких волокон, которые хорошо впитывают влагу. Под электронным микроскопом они выглядят как полые трубки с пористыми стенками. Пушинки позволяют семенам улетать от родительского дерева на десятки километров - чем дальше, тем меньше конкуренции за свет и воду и тем выше шанс основать новую колонию в свободном месте.