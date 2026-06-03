Терапевт ответил, стоит ли мыться каждый день

Мыться каждый день может быть опасно для здоровья, поскольку это нарушает естественный кожный барьер, который удерживает влагу и защищает от микробов и внешних раздражителей. Правда ли это и как часто нужно принимать душ, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Правда ли это опасно и почему

По его словам, мыться каждый день с использованием геля для душа или агрессивного мыла действительно опасно.

Это нарушает естественный защитный слой и полезные микроорганизмы, которые живут на коже. Кожный себум имеет определенный состав, который удерживает влагу. При использовании мыла и геля для душа можно столкнуться с сухостью и шелушением, поэтому не рекомендуется делать это каждый день, иначе люди начнут гибнуть не от инфекций, а от чрезмерной гигиены, — пояснил Кондрахин.

Как сделать это правильно

Чтобы не допустить неприятных последствий, терапевт рекомендовал:

принимать душ не более одного раза в три дня;

не использовать мочалку ежедневно;

использовать крем-мыло и мягкие гели для душа;

увлажнять кожу лосьонами и кремами после душа.

В идеале принимать душ с использованием мыла и мочалки стоит только один раз в неделю. Такой график не вредит естественному защитному барьеру и не создает условий для потери влаги. Но если погодные условия или физиологические особенности не позволяют уменьшить частоту водных процедур, тогда можно увеличить количество до трех-четырех раз, но в этом случае не стоит использовать гели и мыло, необходимо только ополоснуться водой, — сообщил врач.

Кондрахин также рассказал, что в качестве средств очищения стоит отдать предпочтение:

гелям для душа с мягкими ПАВ и pH 5,5–6,0;

крем-мылу.

Также важно уделять внимание гигиене кожи головы, так как накопление кожного сала может спровоцировать мигрень. Как это взаимосвязано и с какой частотой необходимо мыть голову, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.