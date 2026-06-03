Диета или статины: что делать при высоком «плохом» холестерине?

Статины назначаются не по уровню холестерина, а по суммарному сердечно-сосудистому риску.

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«Врач обязательно выпишет их при наличии уже диагностированных серьезных заболеваний, таких как ИБС, перенесенный инфаркт, инсульт, атеросклероз сосудов ног. Если по шкале SCORE2 риск высок, терапия необходима даже при «нормальном» холестерине. Чтобы говорить о диете и лечении статинами, когда холестерин повышен, для начала разберемся в понятиях. Различают «хороший» холестерин – ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и «плохой» – ЛПНП (липопротеины низкой плотности). «Хороший» помогает очищать сосуды, забирая избыток холестерина и возвращая его в печень для переработки. А «плохой» способен накапливаться на стенках сосудов, создавая бляшки. С ним и нужно бороться», — рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Диеты достаточно при низком сердечно-сосудистом риске и умеренном повышении ЛПНП (в диапазоне от 130 до 159 мг/дл (3,4 – 4,1 ммоль/л.)).

«Но при очень высоких значениях «плохого» холестерина (≥ 190 мг/дл (≥ 4,9 ммоль/л)), наличии наследственных форм гиперхолестеринемии или сердечно-сосудистых заболеваний может потребоваться медикаментозное лечение. В любом случае, чтобы снизить «плохой» холестерин, нужно обязательно изменить питание. Противопоказания касаются прежде всего продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров. Это не значит, что придется полностью отказаться от всех содержащих холестерин продуктов, но ограничить до минимума или вовсе исключить жирное мясо, сливочное масло, жирные сыры, выпечку с рафинированным маслом и трансжирами», - сообщила врач.

Рекомендуется отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например, курице без кожи, а также рыбе, вместо подсолнечного масла использовать в готовке оливковое или льняное.

«Обязательно увеличить потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых. А еще хорошо бы включать в рацион орехи и семена – они помогают улучшить липидный профиль. Но одной диетой не обойтись. Желательно в целом поменять образ жизни – добавить регулярную физическую активность и отказаться от курения», - резюмировала геронтолог.

Ранее новости сообщали, что один из устойчивых мифов о холестерине звучит так: если показатель повышен, значит пора пить статины.