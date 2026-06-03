Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, главный эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «Абзацем» назвала продукты, которые способны продлить молодость.

Специалист подчеркнула, что универсального «волшебного» продукта не существует, молодость требует комплексного подхода. Однако есть несколько неочевидных, но полезных вариантов.

В топ-5 вошли:

спирулина — сине-зелёная микроводоросль, богатая белком, железом, витаминами В12, В6 и антиоксидантами;

зелёный чай матча (порошковый) — содержит мощные антиоксиданты катехины и поддерживает метаболизм;

кокосовое масло — богато среднецепочечными триглицеридами;

ферментированные продукты (кимчи, квашеная капуста) — содержат пробиотики, которые омолаживают организм изнутри и улучшают здоровье кишечника;

кофе — богат антиоксидантами, омолаживает печень и улучшает когнитивные функции, что особенно важно в зрелом возрасте.

Чтобы продлить молодость, важно не просто добавлять в рацион отдельные суперфуды, а в целом придерживаться сбалансированного питания и известных медицинских рекомендаций, отмечает Русакова.