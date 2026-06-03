Обычная тетрадь и ручка способны отсрочить то, чего боятся миллионы, на целых пять лет — и это не самовнушение, а данные большой науки. Почему привычка, знакомая многим с юности, вдруг оказывается мощнейшим щитом для стареющего мозга?

Как пояснил в комментарии RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев, всё дело в «когнитивном резерве». Простыми словами, это запас прочности мозга. Чем он больше, тем дольше человек сохраняет ясность ума.

«Масштабные исследования подтверждают это цифрами. Результат впечатляет: у тех, кто регулярно занимался «продвинутой грамотностью» (к ней отнесли ведение дневника, написание писем, использование компьютера и образование), риск развития деменции был ниже на 9–11%. Это не единичное исследование. Другие научные работы показывают, что письмо от руки снижает риск развития слабоумия почти на 40%. А систематическое ведение дневника может помочь отсрочить начало болезни Альцгеймера в среднем на 5 лет».

Почему это работает?

Эксперт отметил, что процесс письма рукой задействует уникальные зоны мозга, отвечающие за память, моторику и речь. Это не просто набор текста, это комплексная тренировка.

Кроме того, ведение дневника напрямую воздействует на эмоциональное состояние:

Укрепляет иммунитет и снижает боль. Исследования показывают, что у практикующих ведение дневника реже обостряются хронические заболевания.

Помогает справляться со стрессом. Фиксируя на бумаге тревожащие мысли, человек снижает уровень кортизола – гормона стресса.

Снижает риск смерти. Это подтверждает исследование Гарвардского университета. У людей, ведущих так называемые «дневники благодарности», риск смертности от всех причин был на 9% ниже, чем у тех, кто этого не делал.