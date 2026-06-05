Четыре вопроса помогут распознать алкогольную зависимость

Как отличить бытовое пьянство от болезни? На этот вопрос в беседе с «Чемпионатом» ответил врач-нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

Многие ошибочно полагают, что алкоголик — это всегда опустившийся человек. На самом деле, подчёркивает врач, болезнь развивается годами и первые её этапы выглядят социально приемлемо.

По словам Андрея Тюрина, выделаются три стадии зависимости. На начальной человек использует алкоголь как регулятор настроения, появляется ритуальность: пятница обязательна, любой повод становится значимым. Контроль над дозой пока сохраняется.

Развёрнутая стадия — ключевой момент перехода в алкоголизм. Человек теряет количественный контроль: планировал «только бокал», а проснулся после трёх бутылок. Меняется картина опьянения: вместо мягкости — агрессия или слезливость. Физически появляется абстинентный синдром, который не следует путать с похмельем: тремор рук, проливной пот, паника, тошнота, озноб, отсутствие аппетита.

«Если вы видите эти признаки у близкого наутро после пьянки — зависимость уже сформирована», — говорит нарколог.

Терминальная стадия — разрушение личности и организма. Чтобы опьянеть, хватает нескольких глотков дешёвого пива. Человек становится вялым, безучастным, память проваливается. Социальная деградация на этом этапе неизбежна, отмечает Тюрин.

Распознать зависимость у себя можно с помощью четырёх вопросов.

Потеря контроля — случалось ли выпить больше, чем планировал? Изменение личности — стал ли холоднее, раздражительнее, потерял ли интерес к семье и хобби? Физические симптомы — появляются ли наутро потливость, тремор, «внутренняя дрожь», которые проходят после новой дозы? Ритуальность — планируется ли день так, чтобы обязательно был вечерний алкоголь? Появляется ли злость, если вечеринка отменяется?

«Если хотя бы на два вопроса ответ «да» — вероятность зависимости крайне высока, нужен врач», — говорит нарколог.

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