Врач подсказал, как избавиться от попавшей в ухо воды

Оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич назвал самую частую ошибку, которую совершают россияне, когда пытаются удалить попавшую в ухо во время купания воду. Об этом, а также о том, какими способами нужно правильно избавляться от воды, он рассказал в разговоре «Лентой.ру».

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Врач предупредил: самая частая ошибка — пытаться убрать попавшую в ухо жидкость ватной палочкой или другим предметом. По его словам, это не только травмирует кожу ушного прохода, но и протолкнет воду глубже.

«Также нежелательно и использовать фен на высокой мощности или слишком горячий воздух, потому что можно пересушить и обжечь кожу слухового прохода. Безопаснее всего наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, а затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем и при необходимости использовать теплый, а не горячий воздух на расстоянии», — объяснил врач.

Тем, кто часто плавает в открытых водоемах или бассейне, Маневич посоветовал использовать беруши или шапочку для плавания и мягко просушивать уши без «ковыряния». Он добавил, что обратиться к отоларингологу нужно обязательно, если после попадания воды в ухе появляются или усиливаются боль, зуд, отек, выделения, снижение слуха, выраженная болезненность при нажатии на козелок или если симптомы не проходят больше одного-двух дней.

Ранее отоларинголог Роман Овдей заявил, что цвет серы может измениться при некоторых заболеваниях. Например, черный оттенок чаще всего является признаком грибковой инфекции.