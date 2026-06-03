Нутрициолог объяснил, как часто можно есть морскую капусту

Несмотря на всю пользу, злоупотребление этим продуктом может серьёзно навредить здоровью. Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина в беседе с NEWS.ru рассказала, почему морскую капусту нельзя есть слишком часто.

Йод, которым богата морская капуста, жизненно важен для работы щитовидной железы, обмена веществ, энергии и настроения. При его нехватке появляются слабость, сонливость, отёки, сухость кожи, выпадение волос и постоянная усталость.

«Однако избыток йода, так же как и дефицит, может быть опасен, особенно при аутоиммунных заболеваниях», — предупредила Желянина.

Специалист отметила, что усвоение йода у разных людей варьируется, а его содержание в продуктах сильно различается. При проблемах с желудочно-кишечным трактом этот процесс и вовсе может быть нарушен.

Лучше всего употреблять морскую капусту один-два раза в неделю, особенно если в рационе мало рыбы и других морепродуктов.

При подозрении на проблемы со щитовидной железой нутрициолог советует не заниматься самолечением, а сдать анализы (ТТГ, Т4), сделать УЗИ и обсуждать приём йода только со специалистом.