Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя запивать чаем

Напиток влияет на пищеварение и усвоение лекарств. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что нельзя запивать чаем.

По словам эксперта, запивать еду чаем — не лучшая идея. Чёрный чай богат танинами, которые связывают белки и железо. Из-за этого организм хуже усваивает железо из шпината, бобовых, орехов, печени и говядины. Между такой едой и чаепитием должна быть пауза не менее часа.

Танины также связывают пепсин — фермент, отвечающий за переваривание белков. Это может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Запивать сладкое чаем тоже не рекомендуется: это приводит к резкому скачку сахара в крови.

Зелёный чай содержит меньше дубильных веществ, но из-за кислотности сильнее раздражает стенки желудка. А вот чай с молоком пить можно, но только при хорошей переносимости лактозы.

Категорически нельзя запивать чаем любые таблетки, предупреждает врач. Дубильные вещества склеиваются с железосодержащими препаратами, антибиотиками тетрациклинового ряда, лекарствами для сердца и нервной системы — в итоге лекарство просто не всосётся.

Кофеин в чае непредсказуемо меняет действие многих медикаментов, усиливая или ослабляя их эффект. Для приёма любых лекарств подходит только чистая негазированная вода комнатной температуры.

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