Затяжка сквозь сон: как электронные сигареты приводят к лунатизму

Одноразовые электронные сигареты и POD-системы доводят людей до лунатизма, утверждает Telegram-канал Mash. По его информации, известны несколько случаев, когда курильщики сквозь сон затягивались «одноразками», а наутро даже не помнили этого. Некоторые даже вставали с постели, чтобы дойти до электронной сигареты, сделать несколько затяжек и лечь спать. С чем связаны такие эпизоды — с некими веществами в составе «одноразок» или с тяжелой формой зависимости — «Вечерней Москве» рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

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По его словам, речь в публикации идет именно об электронных одноразовых сигаретах, а не вейпах или устройствах для нагрева табака.

— Такие сигареты люди изо рта не вытаскивают, они уже выполняют для них функцию соски. Их кладут рядом с постелью, и, очевидно, они на неглубоких фазах сна тянутся за сигаретой, — предположил нарколог.

Он напомнил, что был случай, когда девушка проснулась, поперхнувшись дымом. Такие ситуации указывают на то, что человек постоянно потребляет солевой никотин, у него развивается тяжелая зависимость — вплоть до курения сквозь сон.

— Единственное, что можно с этим сделать: бороться с пагубной привычкой. Сейчас болезни легких, вызванные курением, возникают гораздо быстрее. Если курильщику обычных сигарет нужно выкуривать в среднем на протяжении 20 лет одну пачку в день, чтобы разрушить свои легкие, то потребители электронных сигарет, курящие непрерывно, делают это за пять лет, а за 10 — превращают себя в руины, — отметил собеседник «ВМ».

Чтобы этого избежать, курильщикам необходимо бросить пагубную привычку. Особенно это касается тех, кто потребляет солевой никотин, который вызывает очень сильную зависимость.

— Некоторые курильщики обычных сигарет умудряются выкуривать до двух пачек в день. Но все же такие сигареты постоянно держать во рту практически нереально — для этого нужны условия, в помещениях никто не курит. Поэтому, как правило, такой тяжелой зависимости, как от солевого никотина и электронных сигарет, не возникает, — добавил Шуров.

Вейпинг часто подается как более безопасная альтернатива курению сигарет, но все больше исследований подтверждают обратное. Специалист рассказал, могут ли легкие восстановиться после вейпинга.

Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.