Пять вечерних привычек, которые вредят сердцу

Отказ от прогулки после еда, вечерний алкоголь и перекусы, засыпание в условиях стресса и поздний ужин могут повышать уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредили диетолог Мишель Рутенштейн (Нью-Йоркский университет) и кардиолог Серджиу Дарабант (Университет Луисвилла). Экспертов цитирует издание Infobae.

© Газета.Ru

Одной из самых вредных привычек специалисты назвали отсутствие физической активности после ужина. По словам Дарабанта, длительное сидение или лежание сразу после еды способствует накоплению висцерального жира, развитию инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов в крови. Даже короткая прогулка помогает организму эффективнее перерабатывать жиры и улучшает ночной липидный обмен.

Еще одним фактором риска оказался алкоголь. Как отметила Рутенштейн, вечернее употребление спиртного увеличивает уровень триглицеридов и создает дополнительную нагрузку на печень — орган, который играет ключевую роль в регуляции холестерина. Регулярное употребление алкоголя также связано с повышенным риском жировой болезни печени.

Негативное влияние оказывает и поздний ужин. Если человек ест непосредственно перед сном, организму становится сложнее нормально перерабатывать жиры. Кроме того, поздние приемы пищи часто сопровождаются избытком калорий, насыщенных жиров и простых углеводов, что способствует росту уровня «плохого» холестерина. Специалисты рекомендуют заканчивать ужин как минимум за два-три часа до сна.

В список опасных привычек также вошел хронический вечерний стресс. Повышенный уровень кортизола не только ухудшает качество сна, но и стимулирует выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые участвуют в формировании атеросклеротических бляшек.

Наконец, эксперты призвали отказаться от жирных ночных перекусов. Мороженое, сыры и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров способствуют росту уровня ЛПНП. Более полезной альтернативой специалисты назвали фрукты и орехи.

Ранее был назван неочевидный фактор, который ускоряет формирование бляшек в сосудах.