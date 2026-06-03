Нейрофизиолог Лопес: сон с партнером укрепляет чувство безопасности

Сон рядом с партнером способствует выработке гормонов, связанных с чувством безопасности и эмоциональной привязанностью, однако храп и частые ночные пробуждения могут свести этот эффект на нет. Об этом рассказала нейрофизиолог Аньяна Лопес, комментируя растущую популярность раздельного сна среди молодых пар. Эксперта цитирует издание CuidatePlus. По словам специалиста, в последние годы все больше людей отказываются от традиции спать в одной кровати каждую ночь. Одной из главных причин становится ухудшение качества сна. Если один из партнеров храпит, часто меняет положение тела во сне или просыпается раньше другого из-за будильника, это может приводить к регулярным нарушениям ночного отдыха. Лопес отметила, что даже кратковременные пробуждения, которые человек может не помнить утром, способны сокращать продолжительность глубоких фаз сна. В результате снижается качество восстановления организма, усиливается дневная усталость и ухудшается концентрация внимания. В то же время совместный сон имеет и важные преимущества. Как объяснила нейрофизиолог, рядом с близким человеком мозг воспринимает окружающую обстановку как более безопасную. Это сопровождается активацией нейрохимических механизмов, связанных с ощущением комфорта, спокойствия и эмоциональной привязанности. Благодаря этому некоторым людям легче заснуть и поддерживать непрерывный сон в течение ночи. По мнению специалиста, универсального решения в вопросе совместного или раздельного сна не существует. Если присутствие партнера не мешает полноценному отдыху, совместный сон может положительно влиять на психологическое состояние и укреплять отношения. Однако при выраженном несовпадении режимов раздельный отдых может оказаться более полезным для здоровья.