Женщинам назвали повод добавить в рацион два доступных продукта

Американский диетолог Тара Шмидт назвала женщинам старшего возраста повод добавить в рацион два доступных продукта. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с изданием Flow Space.

По словам Шмидт, женщинам, вступающим в период менопаузы, нужно обратить внимание на фасоль и сою. Они богаты питательными веществами, снижающими кровяное давление: пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами. Диетолог посоветовала класть по чашке фасоли в любые салаты, супы и другие блюда, чтобы увеличить ее потребление.

Кардиолог Сэм Сетаре, в свою очередь, обратил внимание, что женщинам среднего возраста и старше крайне важно следить за показателями артериального давления, поскольку гипертония часто недооценивается и хуже поддается лечению. Рациональное использование бобовых и сои врач назвал практичным, доступным и подтвержденным исследованиями способом снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.