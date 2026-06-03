Доктор биологических наук перечислил семь правил долголетия

Для того чтобы повысить шансы доживания до появления эффективных и безопасных антивозрастных технологий, стоит придерживаться семи основных правил. Их перечислил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев в беседе с KP.Ru.

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Во-первых, нужно научиться осознанно управлять стрессом, так как хронический психологический стресс является одним из наиболее убедительно доказанных ускорителей биологического старения. Он оказывает влияние на воспалительный фон, нейроэндокринную регуляцию и ряд других функций организма.

"Медитации, соблюдение режима сна, установление границ между работой и отдыхом - это фундамент физиологии здорового долголетия", - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, нужно регулярно двигаться. Например, можно попробовать сочетать аэробную нагрузку (бег, ходьбу быстрым шагом езду на велосипеде и т.п.) с упражнениями на равновесие, растяжкой, силовыми и интервальными тренировками. При этом изнуряющие нагрузки дают противоположный эффект, поэтому Москалев не рекомендует перегибать с интенсивностью тренировок.

Третье правило: не переедать и делать паузы между едой. По словам собеседника издания, интервальное голодание и ограничение калорийности замедляют старение и, как показали эксперименты на модельных организмах (животных), продлевают жизнь.

"У людей доказательная база меньше, но метаболическая нагрузка от постоянного переедания документирована хорошо", - добавил специалист.

Четвертое правило связано с качественным сном. Так, рекомендуемые врачами 7-8 часов сна - это важное условие нормальной работы глимфатической системы, которая очищает головной мозг от "мусора", а также обеспечивает нейропластичность и иммунную регуляцию. По системным эффектам хронический недосып можно сопоставить с курением, отметил Москалев.

Пятое правило - поддержание социальных связей и смысловой наполненности.

"Одиночество как фактор риска смертности - не метафора, а хорошо задокументированный эпидемиологический факт. Цель, вовлеченность, ощущение нужности имеют измеримую нейробиологическую пользу", - сказал эксперт.

Шестое правило гласит, что нужно следить за конкретными измеримыми параметрами, которые отражают состояние организма. Речь в первую очередь идет об уровне глюкозы натощак, артериальном давлении, уровне воспалительных маркеров и липидном профиле.

Седьмое правило - это скептичность к добавкам и нутрициологическим протоколам - "супердиетам", которые якобы должны улучшить самочувствие и вылечить болезни.