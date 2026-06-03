Невролог рассказал о неочевидной пользе езды на велосипеде

Регулярная езда на велосипеде полезна не только для сердца и мышц, но и для головного мозга. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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"Во время велопрогулки активизируется кровоснабжение головного мозга, нейроны получают больше кислорода и питательных веществ. Это способствует улучшению когнитивных функций: памяти, внимания, скорости мышления", - пояснила она в беседе с Life.ru.

Езда на велосипеде стимулирует выработку нейротрофического фактора мозга - особого белка, помогающего нейронам расти и выживать. Исследователи считают, что люди, которые часто катаются на велосипеде, имеют меньший риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Во время такой нагрузки улучшается взаимодействие между полушариями мозга, тренируются скорость реакции, координация движений и мелкая моторика.

Кроме того, велопрогулки вырабатывают эндорфины и серотонин, снижают уровень гормонов стресса - кортизола и адреналина. Благодаря этому у человека улучшается настроение и уменьшается тревожность. По словам Демьяновской, достаточно кататься по 30-40 минут несколько раз в неделю. Однако нужно помнить и об определенных рисках, связанных с велосипедом, - травмах головы при падении, предупредила собеседница издания.

"Удар даже небольшой силы может привести к сотрясению мозга, а в более тяжелых случаях - к ушибу головного мозга, внутричерепным кровоизлияниям", - сказала специалист.

Если после падения появились головокружение, головная боль, повышенная чувствительность к свету и звукам, нарушение памяти и концентрации внимания, тошнота и рвота, нужно незамедлительно обратиться к врачу.