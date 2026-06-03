Диетолог объяснила, кому нельзя есть киви

При некоторых болезнях от фрукта стоит отказаться. Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, кому следует ограничить или полностью исключить киви из рациона.

Специалист отметила, что здоровому человеку можно съедать не более трёх плодов в день (примерно 220 граммов). Киви полезен для пищеварения благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но не для всех.

Между тем киви нельзя:

людям с гастритом и повышенной кислотностью — фрукт может раздражать слизистую желудка;

при аллергии на киви (аллергенами выступают белки семян, актинидин, бензоаты, салицилаты и другие вещества);

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

при острых заболеваниях почек и мочекаменной болезни.

София Кованова отмечает, что беременным и кормящим мамам перед употреблением киви стоит проконсультироваться с врачом, поскольку фрукт может вызвать аллергию у малыша.

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